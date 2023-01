Maltempo a Napoli | crolla il soffitto del sottopasso Claudio | tunnel chiuso | Fuorigrotta nel caos

Agenzia ANSA

La situazione In vigore fino alle 23.59 di domenica 22 gennaio: - Allerta Gialla sulle zone 1, 3, 5, 6, 8 (Piana Campana,, isole del Golfo di, area Vesuviana; penisola Sorrentino - ...Fino a stasera permane la criticità idrogeologica in gran parte della regione; domani sarà concentrata sulla fascia centro settentrionale della ... Maltempo: in Campania da domani scatta allerta arancione Il maltempo distrugge anche i dintorni del Maradona. Dai ponteggi traballanti agli alberi, dalle strade ai sottopassi. Il vento dei giorni scorsi ha messo in ginocchio la città ...In vigore dalle 23.59 di oggi, domenica 22 gennaio e fino alle 23.59 di domani, lunedì 23 gennaio La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo Gialla di ...