Malfunzionamento della caldaia | intossicato 16enne | trattamento in camera iperbarica

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ci sarebbe ildi unaall’origine dell’intossicazione di un ragazzo di 16 anni in provincia di Lecco, poi sottoposto a undiall’Habilita di Zingonia. È successo nella serata di venerdì (20 gennaio) a Garbagnate Monastero. All’origine dell’intossicazione da monossido di carbonio pare sia appunto lainstallata in mansarda. Una volta arrivati i soccorsi, il giovane paziente è stato trasportato all’Ospedale di Merate. Da lì è poi giunto all’Habilita alle ore 21.40. L’inizio delè avvenuto pochi minuti più tardi. Una volta concluso ilil paziente è stato inviato nuovamente all’Ospedale di Merate.

