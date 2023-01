Ma quale pace | l’Occidente manda pure i carri armati a Kiev E Mosca avverte che questa volta si rischia davvero una catastrofe mondiale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dopo settimane di tensioni, la Germania si piega alla richiesta degli Stati Uniti di forniredi ultima generazione alle forze armate di Volodymr Zelensky. Il governo tedesco ha spiegato che “non ostacolerà” l’invio dei famigerati Leopard, tank fabbricati a Berlino, da parte della Polonia. A dirlo, in un’intervista alla tv francese Lci, è il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, secondo cui “se ci facessero una richiesta in tal senso, non ci opporremmo”. La Germania invia i Leopard eminacciaUna decisione che allontana ancora di più lae che è stata subito criticata dal Cremlino secondo cuifornitura di armi occidentali all’Ucraina “porterà a unaglobale”. Il rischio, come spiegano da ...