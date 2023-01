Lutto nel giornalismo | il triste annuncio in diretta | lacrime per tutti

Il Piccolo

L'impresa, fondata alla fine degli anni Cinquanta con il nome di Etruriagas,1987 diventa Beyfin; oggi il gruppo totalmente a capitale italiano, conta 360 dipendenti, 11 filiali, 10 depositi e ...... in una strada provinciale nella quale la carreggiata si restringepuntoquale si è ... Fabrizio Quarto, sindaco di Massafra, ha dichiarato ilcittadino . Lutto nel Moto Club Trieste: è morto il pilota muggesano Marino Fontanot Lutto a Teramo nel mondo forense teramano. E’ scomparso all’età di 67 anni l’avvocato Guerino Ambrosini. Lo storico ex presidente dell’Ordine degli avvocati di ...La piccola, Mia Coppari, è deceduta a causa di una grave infezione per la quale era stata ricoverata circa due settimane fa prima a Macerata poi al Salesi di Ancona. Il sindaco di Pollenza, Mauro Romo ...