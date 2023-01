L' uomo che insulta i passanti e bestemmia in dialetto | poi si spoglia nudo

ilGiornale.it

Era ritenutodi fiducia del boss Mariano Riccio, genero del superboss Cesare Pagano, e bersaglio di Carmine Amato,i pentiti indicano come mandante di una 'condanna a morte' nei suoi ...L'ha massacrato dieci personefesteggiavano il capodanno cinese e' entrato nella sala da ballo a Monterey Park e poi in quella ad Alhamba, dove e' stato disarmato, "per cercare la moglie". ... Fuori dal Conclave l'uomo che fece eleggere Papa Francesco: cosa cambia Una di queste, forse la più grave tra quelle denunciate dall’uomo e dalla compagna 29enne, è che quest’ultima aveva chiesto agli infermieri di portare per qualche ora il figlio al nido in maniera tale ...Ha sfasciato il parabrezza di una serie di auto parcheggiate in via Cavour, a Faenza. Ma è stato incastrato dalle telecamere. Così, dopo aver raccolto le denunce dei vari proprietari, gli operatori de ...