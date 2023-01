Luisa Ranieri | il dramma dell’infanzia | è successo quando era bambina

(Di lunedì 23 gennaio 2023)racconta untico retroscena, un momento delicato della sua vita: èquando era bambina Attrice di teatro ma non solo. Quello diè un volto che dal lontano ormai 2001 ha debuttato anche sul grande schermo. Al cinema con la pellicola di Pieraccioni, la nota attrice ha ricevuto un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

la Repubblica

Anche se a Bari, città scenario delle registrazioni della fiction con protagonista, c'è sempre un po' di vento 'l'afa ha provato tutti nonostante ventilatori, bottigliette d'acqua e ...Si annuncia piena di svolte inaspettate la terza puntata di Lolita Lobosco 2 , la serie di Rai1 con, Filippo Scicchitano e Lunetta Savino , tratta dai romanzi di Gabriella Genisi , che ... Luisa Ranieri: "Ho fatto la mia strada, ho detto tanti no. E ora vorrei un film con Luca Zingaretti" Anticipazioni quarta puntata di Lolita Lobosco 2: cosa accadrà nell'episodio del 29 gennaio Non mancheranno i colpi di scena nella prossima puntata della ...I due attori, insieme da quasi vent’anni, corteggiati dalla Rai per un grande show a due Si sono conosciuti sulla scena e sulla scena la Rai ...