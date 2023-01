Lucio Caracciolo | «La Russia è più forte O la Nato interviene o l’Ucraina perderà la guerra»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il direttore di Limesin un intervento su La Stampa oggi sostiene che nel conflitto conlaadesso ha più armi, uomini e mezzi. E quindi che se lanon scende in campo Kievlaspiega che le tante divisioni nel vertice di Ramstein confermano «la varietà degli approcci atlantici allo scontro, parallela al crescente compattamento dei russi in nome della “grandepatriottica 2.0”. Ciò dovrebbe aprirci gli occhi sulla deriva del conflitto. Continuando lungo questo piano incli, prima o poi l’invio periodico e limitato di armi ai combattenti ucraini non basterà più. Bisognerà considerare l’invio di nostre truppe in Ucraina». Ma questo vorrebbe dire ...

Secolo d'Italia

Guerra tra Stati Uniti e Russia Come ha scrittosu Limes, "La guerra che si combatte in Ucraina è, fra le altre, anche una guerra tra Stati uniti e Russia. Per Washington è ...Il direttore di Limesin un intervento su La Stampa oggi sostiene che nel conflitto con l'Ucraina la Russia adesso ha più armi, uomini e mezzi. E quindi che se la Nato non scende in campo Kiev perderà la ... "La Russia è troppo più forte e vincerà se la Nato non interviene". L'amara profezia di Lucio Caracciolo Tre ospiti d'eccezione per l'incontro Chi decide le sorti del nostro futuro, organizzato da ilGiornale.it e InsideOver. Il 10 febbraio alle 18 al Palazzo delle Stelline a Milano. Modera Andrea Indini ...ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie.