Luciana Littizzetto attaccando la docente di Rovigo fa male alla scuola

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Fa ancora discutere il caso delladicolpita in aula da proiettili di una pistola ad aria compressa. Questa volta perchéha individuato nella debolezza e nella mancanza di empatia di alcuni docenti le responsabilità di gesti come questo. Facendo un torto al buon senso.Insomma, se l’è cercata. Lacolpita con una pistola ad aria compressa mentre stava facendo lezione a quanto pare odorava di debolezza, e se i ragazzi “fiutano la debolezza”, poi colpiscono. E così, come una vittima di molestie ha la colpa di vestire provocante, anche ilpoco empatico, o debole, paga dazio. Il sillogismo non è di, ma il procedimento da un caso all’altro logicamente non fa una piega, purtroppo, a ...