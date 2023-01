Luca Varani | il commovente post dell' ex | Oggi avresti compiuto 30 anni Le nostre vite interrotte brutalmente

Corriere Roma

... in un appartamento in zona Collatino, a Roma, i carabinieri trovarono il corpo senza vita e brutalizzato con martellate e coltellate di. Era il marzo del 2016. A pagare per quel brutale ...Il suo volto e la sua storia sono balzati alla cronaca nel 2013 quando rimase vittima di una vile aggressione ad opera dell'ex fidanzatoche le sfregiò il volto con l'acido. Lucia fu ... Luca Varani, il messaggio della ex Marta Gaia: «Oggi avresti compiuto 30 anni. T'avrei salvato, se avessi saputo» Oggi avrebbe compiuto 30 anni Luca Varani, ucciso a Roma nel quartiere Collatino durante un festino di alcol e droga: venne seviziato per ore, fino a morire. «Varani era stato ...Così Marta Gaia Sebastiani l’ex fidanzata di Luca Varani, il giovane ucciso a marzo 2016 da Manuel Foffo e Marco Prato, in un post su Facebook per il suo compleanno. Come se la mia vita fosse ferma lì ...