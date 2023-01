Luca Onestini | chi è la fidanzata Bea | età | lavoro | foto e Instagram

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Chi è ladel gieffino? Partiamo anzitutto col dire cheè un noto influencer e personaggio televisivo italiano, e ora i riflettori sono puntati su di lui per l’entrata nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Ma cosa sappiamo della sua situazione sentimentale? Sembra che l’influencer sia fidanzato con una donna di nome Bea. Ecco cosa sappiamo di lei!, chi è laBea Sembra proprio cheabbia una nuovae che, finalmente, sia riuscito a trovare l’amore dopo le numerose storie finite male. Il nome della nuova fiamma sarebbe Bea, ma la “donna misteriosa” non lavora nel mondo dello spettacolo come ...

ilmessaggero.it

... il flirt tra Oriana e Daniele Dal Moro mentre Antonino Spinalbese si è molto avvicinato a Nicole Murgia: amori nascenti o innocenti simpatie In fine na bella sorpresa è in arrivo per...Nikita Pelizon era in sauna con Antonella Fiordelisi quando ha raccontato i dettagli di un episodio tenuto nascosto fino ad oggi. La Vip ha spiegato alla sua inquilina in che modol'avrebbe 'toccata', lasciando dunque che fraintendesse le sue intenzioni. ' Quando aspettavamo per le foto da fare per Chi lui aveva detto che ero solo un'amica. Si mise dietro di me, ... Gf Vip, Daniele svela il segreto di Luca Onestini su Nikita Luca Onestini seppur entrato nella casa del Grande Fratello Vip solo da poche settimane è diventato immediatamente un concorrente di ...Al GF VIP continuano le tensioni tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, che hanno avuto un lungo confronto due sere fa conclusosi senza trovare un punto ...