Lotito chiede l' estensione a cinque anni dei diritti Tv

(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI - Sono 129 gli emendamenti firmati anche dal presidente della Lazio, Claudio, al 'Milleproroghe' che si trova all'esame della commissione Bilancio del Senato. Fra questi, ne spiccano tre: la possibilità della sponsorizzazione indiretta delle aziende di betting, il cui marchio non dovrebbe essere come nel resto d'Europa vietato; la possibilità di estendere da 3 a 5con una norma transitoria itelevisivi per adeguare anche le nostre norme alla Ue; la possibilità per i giocatori che rientrano da esperienze all'estero di pagare le tasse sul reddito da lavoro e non su quello complessivo. "Bisogna smetterla di fare i farisei che sono sepolcri imbiancati - ha detto- Bisogna fare le cose che servono all'economia del Paese e alle persone".