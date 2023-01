(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI - Sono 129 gli emendamenti firmati anche dal presidente della Lazio, Claudio, al 'Milleproroghe' che si trova all'esame della commissione Bilancio del Senato. Fra questi, ne spiccano tre: la possibilità della sponsorizzazione indiretta delle aziende di betting, il cui marchio non dovrebbe essere come nel resto d'Europa vietato; la possibilità di estendere da 3 a 5con una norma transitoria itelevisivi per adeguare anche le nostre norme alla Ue; la possibilità per i giocatori che rientrano da esperienze all'estero di pagare le tasse sul reddito da lavoro e non su quello complessivo. "Bisogna smetterla di fare i farisei che sono sepolcri imbiancati - ha detto- Bisogna fare le cose che servono all'economia del Paese e alle persone".

...questa sera all'Olimpico prima della partita contro i rossoneri sarà premiato dal presidente...percorso ed eliminare quelle partite in cui non riusciamo a riportare in campo quello che ci......questa sera all'Olimpico prima della partita contro i rossoneri sarà premiato dal presidente...percorso ed eliminare quelle partite in cui non riusciamo a riportare in campo quello che ci...

Lotito chiede l'estensione a cinque anni dei diritti Tv AGI - Agenzia Italia

Dai diritti Tv alle scommesse: le mille proroghe sul calcio che Lotito ... Fanpage.it

Dl Milleproroghe: fra gli emendamenti lo stop (parziale) al divieto di ... GiocoNews.it

Sarri ci è rimasto male! Ora a Lotito chiede una cosa… Non sono gli acquisti Lazio News 24

Il Messaggero | Il mercato non attende Lotito, Sarri e Tare: si decide ... LazioPress.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le attese e le rincorse di Lotito: il tecnico preferirebbe più chiarezza sul progetto. E il comunicato Champions lo ha ferito ...