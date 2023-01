Los Angeles | sparatoria alla festa per il Capodanno cinese | 10 morti | Il killer è un 72enne | si è suicidato

Sky Tg24

I media spiegano che una colossale 'pepperoni' è stata allestita dalla celebre catena Pizza Hut a. La società ha voluto celebrare il ritorno sul mercato della sua Big New Yorker . Si ...Le scuole hanno iniziato a vietare ChatGPT Negli Stati Uniti stop al sistema di intelligenza artificiale a New York e. Nelle università dell'Australia si torna agli esami con carta e ... Los Angeles, sparatoria Monterey Park: 10 morti. Il killer morto suicida Un gufo delle nevi, specie che notoriamente ha suo areale nei territori artici, è stato avvistato tra le palme della California.Sparatoria in due locali da ballo, usato un fucile d'assalto. "L'assassino è un asiatico" La violenza armata in America non risparmia le celebrazioni per il capodanno lunare. Dieci persone sono state ...