Long Covid | la storia di Marta | “Sto male da 3 anni In tanti lottiamo per riprendere vita e lavoro”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sullo schermo di un cellulare il fermo immagine di un polmone spento, risucchiato nell’ombra. Perè tante cose: il ricordo di un momento drammatico della suaostaggio del, ma anche la spiegazione liberatoria della vera causa di quelssere che l’ha tenuta perlontana dalla suadi sempre. “Mi sono ammalata a marzo 2020, ma ilè sempre qui, mi ha tolto tutto, e ultimamente anche il. E ora sto lottando per rimettermi in carreggiata”.Esperti, 34, è la portavoce di una categoria dimenticata: le persone, in particolare quelle più sfortunate che sono state colpite dal virus durante la prima drammatica ondata di contagi, che hanno ...

