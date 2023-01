L' omicidio di Valentina Giunta a Catania | il figlio 15enne condannato a 16 anni

Livesicilia.it

Il Gup del Tribunale per i minorenni di Catania, accogliendo la richiesta della Procura, ha condannato a 16 anni di reclusione il 15enne reo confesso dell'omicidio della madre, Valentina Giunta, di 32 anni, assassinata nella sua abitazione il 25 luglio del 2022. La sentenza, che lo riconosce colpevole di omicidio aggravato, è stata emessa a conclusione del processo.