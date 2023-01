Lombardia | Moratti “La farò crescere come ho fatto con Milano”

(Di lunedì 23 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Rivendica competenza, esperienza, capacità di ascolto dei territori e programmazione. Un pò politica, rigorosamente “civica”, un pò manager, è convinta di essere la novità di queste elezioni regionali, in equilibrio pragmatico tra continuità e discontinuità, cambiamento e conservazione. Così si presenta Letiziadurante un'intervista con Claudio Brachino nello spazio della rubrica di Italpress “Primo Piano”. La candidata civica sostenuta dal Terzo Polo che corre per strappare al centrodestra la guida delle Regionedopo 28 anni di dominio incontrastato si dice “estremamente fiduciosa” di vincere. Tanto che la sua proposta civica potrebbe rappresentare persino un argine all'astensionismo: “Il mio rapporto col Terzo Polo è ottimo – sottolinea l'ex vicepresidente e assessora alla Sanità della giunta ...

Domani

I candidati presidente alle elezioni regionali dellaAlle prossime elezioni regionali ... Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra e il M5s, Letizia, appoggiata dal Terzo Polo e ...'Quando saro' presidente di Regione- ha proseguito Letizia- vorro' poter contare su queste competenze e in particolare sulla preparazione e sulla passione per il Servizio ... Lombardia, il doppio problema sanitario di Fontana & Moratti MILANO (ITALPRESS) – La parola d’ordine che attraversa tutti i temi della proposta elettorale di Piefrancesco Majorino ...MILANO (ITALPRESS) – Rivendica competenza, esperienza, capacità di ascolto dei territori e programmazione. Un pò politica, rigorosamente “civica”, un pò manager, è convinta di essere la novità di ques ...