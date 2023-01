Lombardia | Majorino | terrorizzato da inerzia Regione su Pnrr

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della, Pierfrancesco, a Tgcom24. 'Quando anche con il secondo governo Conte ci siamo battuti in Europa per ...

Secolo d'Italia

Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione, Pierfrancesco, a Tgcom24. 'Quando anche con il secondo governo Conte ci siamo battuti in Europa per ...Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione, l'eurodeputato dem Pierfrancesco, a proposito del congresso del Pd. 'Mi auguro che il Pd si dia una ... Lombardia, Majorino al Leoncavallo. Insorge la destra e lui replica: "Vado a salutare i miei amici" Date e orari del voto, la guida alle urne e le informazioni su persone candidate, i programmi e l'analisi delle proposte per arrivare al voto del 12 e 13 febbraio ...Gli appuntamenti elettorali del nostro territorio. Per segnalazioni, inviare comunicati a info@legnanonews.com ...