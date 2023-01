Lolita Lobosco continua a conquistare il pubblico Anticipazioni quarta puntata | svolta in amore per Ranieri 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti‘Le indagini dia mietere successi. La fiction con Luisa Ranieri si conferma una garanzia per la prima serata di Rai Uno, dove la terzadella seconda stagione – andata in onda ieri, domenica 22 gennaio – ha conquistato gli ascolti tv con oltre cinque milioni di telespettatori riuniti per assistere alle avventure della vicequestore pugliese. C’è attesa ora per il quarto appuntamento dal titolo ‘Gli occhi di Luca‘. I nuovi episodi, in programma domenica 29 gennaio, sveleranno unaimportante dal punto di vista sentimentale nella vita della protagonista. Danilo è in Svezia e questa scelta ha un impatto enorme sulla storia d’con, che deve però riuscire a tenere separate vita privata e ...