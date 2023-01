Il Sole 24 ORE

Le Cascate delle Marmore in Umbria si trasformano in uno scenario magico e ghiacciato. La neve ha ricoperto le Cascate, in Valnerina, a pochi chilometri dalla città di Terni. La loro bellezza è stata ...Negli scorsi giorni, a causa del freddo gelido e dell'abbassamento delle temperature, le Cascate delle Marmore si sono trasformate in un vero e propriodi. Maltempo, neve e ... Lo spettacolo di ghiaccio delle Cascate delle Marmore in Umbria - Il ... Roma, 23 gen. (askanews) - Le Cascate delle Marmore in Umbria si trasformano in uno scenario magico e ghiacciato. La neve ha ricoperto le Cascate, ...Forti ritardi, anche di oltre due ore, da Cagliari nei voli per Milano e Roma a causa delle basse temperature e del ghiaccio che si è formato durante la notte. I disguidi non hanno riguardato tutti i ...