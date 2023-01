La Gazzetta dello Sport

Questo non è il ricordo di una partita (Lazio - Milan del 21 aprile 1973, nello specifico), ma di un duello. Non tra due squadre, bensì tra due uomini. Uno in giacchetta nera e fischietto in bocca e l'...... per esprimere quello ritenuto più. Al Servizio Ambiente e manutenzione del Verde pervenuti ... Matteucci, Sane Carchidio - Strocchi legata al tema del gioco e del valorizzare l'attività ... Lo Bello, Rocco, Rivera e quell’indimenticabile Lazio-Milan del 1973 Questo non è il ricordo di una partita (Lazio-Milan del 21 aprile 1973, nello specifico), ma di un duello. Non tra due squadre, bensì tra due uomini. Uno in giacchetta nera e fischietto in bocca e ...Chico Forti ha ricevuto la visita in carcere, in Florida, di Rocco Siffredi. L'attore hard ha voluto incontrare personalmente l'ex produttore, recluso dal 2000 negli Stati Uniti per ...