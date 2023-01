Calciomercato.com

...giocatore ad essersi avvicinato a questo record è Mohammed Salah con la maglia del, ... anche al fantastico gioco offensivo espresso da Jurgen. Di una cosa possiamo esser certi: l'...... a parte il cupo anticlimax, era che se avessi offerto sia ache alla controparte del Chelsea ... ' Mudryk ha indotto il panico nel veterano delJames Milner, non sorprende che l'... Liverpool, Klopp: 'Come abbiamo fatto a non battere il Chelsea' VIDEO Un obiettivo di mercato del Napoli ha spiegato di sognare lo sbarco in Premier League, alla corte di Klopp. Il colpo si complica.Il tecnico del Liverpool non è pienamente convinto delle prestazioni di uno dei suoi fuoriclasse, ora si valuta l'intreccio di mercato con PSG e Juve ...