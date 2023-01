LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | undici in fuga dopo 55 km | ci sono Santaromita e Gandin

(Di lunedì 23 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST DEFINITIVA 20.09 Non cambia il distacco tra i fuggitivi e il plotone, segnalato sempre sui 4’56”. 20.06 L’argentino Leandro Javier Velardez (Municipalidad de Pocito) si stacca dal gruppo ined è ripreso dal plotone: diventano così 11 i corridori in testa. 20.03 Ecco i primi tre corridori transitati allo sprint intermedio di Balde del Rosario: Gerardo Matias Tivani (ARG), Agrupacion Virgen de Fatima-SanBiker Motos – 3 punti Leandro Javier Velardez (ARG) Municipalidad de Pocito – 2 punti Marcos Omar Mendez (ARG) Argentina – 1 punto 20.00 Questo, dunque, l’elenco dei dodici in: lo spagnolo Oscar Sevilla (Team Medellin-EPM), l’ecuadoregno Nixon Efrain Rosero (Team Banco Guayaquil-Ecuador) e il cileno José Luis Rodriguez (Cile), gli ...

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST DEFINITIVA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della seconda tappa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.36 60 vittorie in carriera per Sam Bennett che precede Morkov e Nizzolo. Nei 10 anche Viviani e Sagan. 23.35 Seconda vittoria a San Juan per l'irlandese ch ...