LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tratto in discesa | in dieci in fuga

(Di lunedì 23 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST DEFINITIVA 20.39 Dallaha perso contatto l’ecuadoregno Rosero. 20.36 Plotone dunque che è in leggero avvicinamento. 20.34 I 10 fuggitivi conservano quattro minuti sul gruppo principale. 20.32 Percorsi 95 km. 20.28 Superato il GPM di Ruta 150, ecco i primi tre corridori: Tomas Contte (ARG) Municipalidad de Pocito – 10 punti Marcos Omar Mendez (ARG) Argentina – 8 punti STEFANO GANDIN (ITA) Team Corratec – 6 punti 20.25 Sempre 4’56” il distacco tra fuggitivi e corridori. 20.21 Dopo 65 km, sono undici i corridori in: lo spagnolo Oscar Sevilla (Team Medellin-EPM), l’ecuadoregno Nixon Efrain Rosero (Team Banco Guayaquil-Ecuador) e il cileno José Luis Rodriguez (Cile), gli argentini Tomas Contte, Marcos Omar Mendez (Argentina), José Martin Reyes (Municipalidad de ...

Archiviata la prima tappa, si inizia subito a fare sul serio alla Vuelta a San Juan 2023: oggi, lunedì 23 gennaio, è in programma la seconda tappa da 201.1 chilometri totali che condurranno i corridor ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST DEFINITIVA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della seconda tappa ...