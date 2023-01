LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | occhio al GPM di Ruta 150 | probabile finale in volata Aggiornamenti dalle 19 00

(Di lunedì 23 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST DEFINITIVA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti allatestuale della secondadellaa San! Dopo la prima frazione che ha segnato l’esordio della corsa a tappe argentina, si prosegue con un’altra gara da seguire. Sono in programma per i corridori un totale di 201.1 chilometri, da Valle Fértil ad Jáchal, in una giornata che si preannuncia dunque lunga e dura, soprattutto vista la parte iniziale di gara: pronti via, infatti, si salirà progressivamente verso il GPM di prima categoria di150 (28.3 chilometri allo 0,9% di pendenza media), affrontando inoltre lo sprint intermedio di Balce del ...

LIVE Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi in DIRETTA: occhio al GPM di Ruta 150, probabile finale in volata CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST DEFINITIVA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della seconda t ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.36 60 vittorie in carriera per Sam Bennett che precede Morkov e Nizzolo. Nei 10 anche Viviani e Sagan. 23.35 Seconda vittoria a San Juan per l'irlandese ch ...