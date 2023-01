LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | meno di 50 chilometri al traguardo | due minuti per i fuggitivi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST DEFINITIVA 21.53 Si regista il ritiro di Dario Alvarez (Chimbas Te Quiero). 21.50 La strada è sempre e leggermente in salita. Nulla di troppo difficoltoso per i velocisti. 21.47 Non c’è stato sprint all’intermedio di Puente Huaco. Passa per primo Tivani, avanti a Sevilla e Connte. Sevilla guadagna due secondi ed è ora a 8” dalla maglia di leader della generale. 21.44 Siamo adi 50dal. 21.40 Il campione del mondo Remco Evenepoel è nella pancia del gruppo, prendendosela comoda. 21.38 Giornata al momento assai rapida. La media oraria si attesta attorno ai 45 km/h. 21.36 Rimane attorno ai 2’10” il margine degli argentini Tomas Connte (Municipalidad de Pocito), Leandro Carlos Messineo (Chimbas Te Quiero) e Gerardo Matias Tivani ...

LIVE Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi in DIRETTA: rimangono in cinque in testa CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST DEFINITIVA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della seconda tappa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.36 60 vittorie in carriera per Sam Bennett che precede Morkov e Nizzolo. Nei 10 anche Viviani e Sagan. 23.35 Seconda vittoria a San Juan per l'irlandese ch ...