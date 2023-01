LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino la fuga

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) 22.05 Non starà aiutando nemmeno il caldo. In molti si spruzzano acqua sulla testa in questa afosa giornata argentina. 22.03 Per ora l'atteggiamento del plotone non sembra dei più battaglieri. 22.00 Con il finale che si avvicina sempre di più, immaginiamo che ilinizierà ad accelerare per riprendere i fuggitivi. 21.57 40 chilometri al traguardo. 21.55 Le telecamere inquadrano Daniel Welsford (Team DSM): per lui un grosso strappo sul pantaloncino, da cui spunta una abrasione davvero brutta. 21.53 Si regista il ritiro di Dario Alvarez (Chimbas Te Quiero). 21.50 La strada è sempre e leggermente in salita. Nulla di troppo difficoltoso per i velocisti. 21.47 Non c'è stato sprint all'intermedio di Puente Huaco. Passa per primo Tivani, avanti a Sevilla e Connte. Sevilla ...