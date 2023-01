LIVE Vuelta a San Juan 2023 | prima tappa in DIRETTA | Sam Bennett conquista il primo arrivo in volata | terzo Nizzolo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.40 La nostradelladellaa Sanfinisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. 23.38 Non pervenuti Gaviria e Jakobsen che probabilmente sono rimasti coinvolti nella caduta. 23.36 60 vittorie in carriera per Samche precede Morkov e. Nei 10 anche Viviani e Sagan. 23.35 Seconda vittoria a Sanper l’irlandese che ha fatto addirittura il buco in, ma il gruppo si era spezzato in precedenza per una caduta a causa di uno spartitraffico non segnalato. 23.34 VINCE SAM! E’ rimasto indietro invece Fabio Jakobsen. 23.32 Che trenata pazzesca di Remco ...

