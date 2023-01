Litvinenko – Indagine sulla morte di un dissidente | la storia vera dell’ex KGB in una miniserie Sky

(Di lunedì 23 gennaio 2023) E’ il novembre del 2006: Alexander, ex ufficiale del KGB, è in fin di vita in un ospedale di Londra, avvelenato da una misteriosa sostanza radioattiva. Quando la polizia viene a raccogliere la sua testimonianza,punta il dito direttamente contro il presidente russo, Vladimir Putin. Pochi giorni dopomuore e si apre il caso di un attacco chimico sulle strade di Londra, che porta ad un’decennale fra Gran Bretagna e Russia, incaricata di fare giustizia per questo omicidio. LEGGI ANCHE – Amadeus, Sanremo 2023: dalla A di Amore alla Z di Zelensky Questa ladietroDI UNin onda dal 25 gennaio su Sky ...

Sky Tg24

sulla morte di un dissidente' si snoda per 4 episodi, diretti da Jim Field Smith). Su Sky Atlantic, dal 25/1 Indiana Jones e lo 'strizza' 80 anni da vivere in serie. Harrison ...É stato svelato il trailer ufficiale della serie 'sulla morte di un dissidente'. Arriva in tv - dal 25 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - il caso dell`ex spia uccisa a Londra nel 2006, una miniserie in ... Litvinenko, il trailer della serie tv sulla storia del dissidente russo ucciso a Londra Era il 2006 quando Alexander Litvinenko, ex ufficiale del KGB, muore a Londra per avvelenamento da polonio radiattivo: la miniserie Sky racconta in quattro puntate la lotta della moglie Marina per la ...Una miniserie in quattro episodi sul calvario per la verità e la giustizia di Marina Litvinenko, vedova del dissidente russo.