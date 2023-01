L’Italia taglia i ponti del gas con la Russia e diventerà hub mediterraneo

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Non sarà un arrivederci, ma un addio.è pronta a salutare definitivamente lae il suo gas, perché il futuro degli approvvigionamenti adesso ha un nuovo nome: Algeria. Claudio Descalzi, ceo di Eni, in questi giorni è nel Paese africano insieme al premier Giorgia Meloni, per rafforzare ulteriormente la già in essere saldatura energetica con Algeri. Sono mesi che l’Europa, che oggi beneficia di un prezzo del metano intorno ai 60 euro a megawattora, sta lentamente portando avanti il disimpegno dall’ex Urss, che fino a ieri riscaldava tre quarti di Continente. Ora è il tempo dello strappo finale, nella speranza che collateralmente al riassetto dei fornitori (la scorsa primavera era stato l’allora premier Mario Draghi a inaugurare la ricerca di nuovi partner del gas, in Africa), avanzi a tappe forzate la transizione. La road map indicata da ...