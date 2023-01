L’Iran con gli occhi degli sciiti libanesi | “Non ci basta che cada l' obbligo del velo | vogliamo molto di più

la Repubblica

... i panorami immensi che spaziano fino all'Oman e all'. ... è'unico tra gli EAU ad avere le montagne, quelle di Al Jahar, che ... quelle di Al Jahar, che toccano i 1934 metri di altezzaJebel ...'Ucraina si sacrifica per noi. Per questo bisogna aiutarla,...le incalcolabili riserve sovietiche) e si rifornisce in. Non ... I cineasti italiani con l'Iran. Oltre cento le adesioni all'iniziativa di solidarietà promossa dall'Anac