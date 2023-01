(Di lunedì 23 gennaio 2023) Due mesi e mezzo, forse anche tre, per recuperare una stagione che sembrava persa. È un ritardo imperdonabile quello dell'della montagna bianca. Perché, specialmente in Appennino, ha perso le ...

Il Sole 24 ORE

Però adesso, scontato il ritardo, l'si èe con le nevicate che hanno imbiancato le piste e le temperature tornate nella norma stagionale il pianeta neve tenterà il grande recupero, ......o anche dalla vicesindaca e da due consigliere che hanno organizzato "Winter together" (... a cura di un giovane con l'assistenza di Coldiretti e Agrion, e poi si ènella zona ... L'inverno si è insediato e il pianeta neve tenta il recupero - Il Sole 24 ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...