L' insostenibile acido dei forcaioli

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Viva la satira. Abbasso il bigottismo. Però a tutto c'è un limite. Rievocare nella memoria collettiva un fatto tremendamente tragico e usarlo per attaccare un ministro è un'operazione meschina

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Viva la satira. Abbasso il bigottismo. Però a tutto c'è un limite. Rievocare nella memoria collettiva un fatto tremendamente tragico e usarlo per attaccare un ministro è un'operazione meschina

Al netto della discutibile teoria e del contorto sillogismo che spiegherebbe la vignetta, è proprio quella parola che stride: