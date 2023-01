L’inflazione ha messo al tappeto il ceto medio | nel 2022 stangata di oltre 3 000 euro a famiglia!

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La guerra in Ucraina e la crisi energetica hanno spinto al rialzo i prezzi di beni e servizi portando ad incrementi dei listini che hanno investito tutti i settori, dagli alimentari ai trasporti, dal turismo alla ristorazione. In questo quadro a dire poco ‘preoccupante’, il prezzo più alto lo stanno pagando come sempre pensionati e