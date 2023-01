Linda Campostrini | in giro per il mondo per essere felice | “Bisogna uscire dalla comfort zone”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Aveva 19 anni quando si è tagliata i ponti alle spalle ed è partita per girare il: un biglietto di sola andata in Australia, non una parola d’inglese, uno zaino e 200 euro in tasca. Sono passati 10 anni e, nata e cresciuta in un paese dell’Emilia Romagna, è ancora in viaggio. Nel frattempo ha imparato quattro lingue, si è laureata in psicologia, ha avviato un’attività digitale che le permette di mantenersi, e giri delne ha fatti quasi quattro. Ma resta ferma su quello che la vita le ha già insegnato: perveramente felici, dice, “imparare a cambiare, a: l’acqua stagna puzza”. E la casa, i soldi, la sicurezza? “Meno si ha e più si è felici: l’ho ...

