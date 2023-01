L’importanza delle cure palliative pediatriche

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 23 gennaio 2023) ROMA – L’insorgenza di una patologia oncoematologica in età pediatrica, proprio per il suo carattere traumatico, può marcare pesantemente la costruzione e la strutturazione della personalità dell’individuo in crescita. Quando una famiglia riceve una diagnosi di tumore pediatrico inizia un percorso terapeutico che coinvolge diverse figure, più di quante se ne possano immaginare. Dalla diagnosi alla definizione del percorso di cura, al follow-up, alla guarigione clinica e/o al fine vita, la famiglia si ritrova in una realtà molto complessa fatta di medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, insegnanti e volontari che rappresentano una rete di sostegno ai cambiamenti della vita quotidiana. L’ospedale spesso rappresenta una vera e propria seconda casa se il domicilio non può essere luogo elettivo di. È necessario prendersi carico, in maniera globale, di tutti ...