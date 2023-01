Liliana Segre | la sfogo sul Giorno della Memoria | «So che in giro si dice “che noia questi ebrei” | chi ha visto l’orrore ormai parla con 4 persone»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È una previsione amara con un velo di provocazione e pessimismo che ladiventi oblio «per» quella chelancia a Milano in occasionepresentazione delle iniziative per la Giornata, il prossimo 27 gennaio. «Una come me ritiene che tra qualche anno ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella», ha detto a propositoShoah. Il Comune di Milano ha annunciato che circolerà un tramlinea 9 dedicato alla, con sulla fiancata la scritta «27 gennaio – Giorgio» e «leShoah – Binario 21 – Stazione centrale». Un’iniziativa che la stessa ...

Così la senatrice a vita, alla presentazione del palinsesto di eventi per il Giorno della Memoria, predisposto dal Comune di Milano. 'Quando uno è così vecchio come me e ha visto prima ...La posa delle prime pietre di inciampo nel 2017 in corso Magenta 55, dedicate ai parenti della senatrice, sopravvissuta al campo di sterminio, ha dato inizio a 'Milano e' Memoria', il ... Liliana Segre: ricostituire la Commissione anti-odio per attuare la Costituzione Per ricordare le vittime del nazismo in città saranno posate nuove Pietre d’inciampo ed è stato organizzato un grande numero di incontri, proiezioni, spettacoli teatrali e laboratori ...“Una come me ritiene che tra qualche anno” sulla Shoah “ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella”. Lo ha detto Liliana Segre alla presentazione delle iniziative per la Giornata ...