Liguori | «Affare Osimhen? Il Napoli mi ha rovinato la carriera»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le parole di Luigi, ex attaccante cresciuto nella primavera deled inserito nell’perLuigiha parlato a La Repubblica. Il calciatore era stato uno dei tre giovani inseriti nell’trae Lille. PAROLE – «A giugno mi chiamò ile mi disse: vieni a Castel Volturno, dobbiamo parlare. Siamo andati io e il mio procuratore, la società ci ha offerto due opzioni: potevo rinnovare per un anno e restare o accettare di andare al Lille e firmare per tre anni, entrando nell’operazione. Voi che avreste fatto? Ne ho parlato con il mio agente e ho accettato. Non siamo mai andati a Lille, nemmeno per firmare. Hanno mandato i contratti a...

Sky Sport

...4.071.247 euro ) Nell', oltre ai tre giovani attualmente divisi tra Serie C ( Manzi in procinto di trasferirsi dalla Turris all' Entella ), Serie D ( Palmieri al Nola ), ed Eccellenza (...Ma andrebbero giudicati gli operati anche di altri club come il Napoli e l'Osimhen. Palmieri,e Manzi sono stati valutati con Karnezis 20 milioni di euro. Queste non le vogliamo ... Osimhen, plusvalenze Napoli: Procura chiede proroga indagini Scuote il cuore dei tifosi il caso Juventus: i bianconeri - penalizzati di 15 punti lo scorso weekend dopo la prima fase del caso plusvalenze - ora però puntano il dito anche contro altri ...