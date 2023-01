Libero Mail non funziona | cosa sta succedendo | perché non si possono inviare le mail

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Stamattina, lunedì 23 gennaio, come qualsiasi altro giorno della settimana avete controllato la casella di posta e magari dovevate anche scrivere e ricevere dei messaggi importanti ma non è stato possibile né far partire né ricevere alcuna comunicazione. Un disservizio non da poco quello che stanno vivendo milioni di utenti che come server di posta elettronica hannoe Virgilio. Infatti, dalla serata di ieri, domenica 22 gennaio, non è possibile accedere al servizio. PostePay e BancoPoste in down oggi 15 dicembre 2022:staalle app Da ieri seranon, la comunicazione dell’azienda ‘Il servizioè temporaneamente non ...

la Repubblica

non funziona: 'Fuori uso da domenica sera'. Cosa sta succedendo Dal video, purtroppo non si capisce di più, non c'è audio ed al momento non è dato sapere se ci siano state vittime ...ROMA - I milioni di utenti di Virgiliodalla sera di domenica 22 gennaio non riescono ad accedere alle loro caselle. Un disservizio confermato anche da un messaggio pubblicato dallo stesso gestore sul sito di ... Libero Mail e Virgilio sono down, impossibile l'accesso alla posta elettronica "Pertanto - si legge ancora nel messaggio - il servizio, una volta ripristinato, non genererà nessuna perdita per i milioni di account Libero e Virgilio mail, ...