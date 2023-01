L' errore di Nicolò Zaniolo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È mai semplice fare il calciatore a Roma. Per Rudi Völler era “un enorme atto di autocontrollo, una prova meditativa”. Descrisse così alla stampa tedesca le sue cinque stagioni alla Roma: dall’estate 1987 a quella 1992: 198 presenze, 68 gol totali, il soprannome di Tedesco volante. “Una città meravigliosa, una tifoseria appassionatissima, a tal punto attaccata ai colori da non concepire un attaccamento inferiore al loro”, sintetizzò. Difficile un tempo, ancor più oggi, in un calcio dove la forbice tra le squadre che possono offrire contratti molto remunerativi e le altre che possono essere non così munifiche si è allargata. Soprattutto è stato reso più semplice dal maggior peso che hanno i calciatori nelle trattative. I colori contano per chi il calcio lo vede da fuori, ma per chi è in campo il discorso è diverso. Serve talento, ma – a parte per pochissimi privilegiati – non basta. ...