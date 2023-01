L' Eredità 2023 | chi è il campione Emanuele? Hobby | lavoro e montepremi vinto

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un nuovode L'sta impazzando in questo periodo freddo di gennaio. Si tratta di. Romano e poliglotta, sin dal suo primo giorno alla ‘corte' di Flavio Insinna, ha saputo suscitare tanta curiosità da parte degli spettatori oltre che dello stesso conduttore. A stupire in modo particolare sono le sue molteplici qualità, le quali hanno indubbiamente contribuito a portarlo sulla cima dei campioni del game show di mamma Rai. Uncon portafoglio, visto che si è già aggiudicato una bella somma di denaro. Scopriamo qualcosa in più sul conto di questo. Ecco chi èil nuovode L'e quanto haha debuttato nella puntata del 21 ...