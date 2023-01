Leopard | il carro armato che Kiev vuole per vincere la guerra

Leggi su panorama

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Centinaia di grazie non sono centinaia di carri armati”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'incontro di venerdì 20 gennaio con i funzionari della Difesa della Nato a Ramstein, in Germania.più carri armati e la scelta più razionale cadrebbe sui2 di produzione tedesca, unda battaglia attualmente in servizio in una ventina di nazioni in tutto il mondo, dei quali 13 attuali membri dell’Alleanza. Di fatto il2 è uno dei mezzi pesanti più apprezzati al mondo, e quanto a prestazioni offensive secondo soltanto allo M1 Abrams di fabbricazione americana. I motivi per i quali sarebbe la dotazione perfetta per contrastare i prossimi attacchi russi in Ucraina sono molteplici: le unità sono già relativamente vicine al fronte, sono ...