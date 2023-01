(Di lunedì 23 gennaio 2023) Probabilmente sono 14 i carri armati che lacederebbe a Kiev. Un passo significativo perché si creerebbe un precedente e la Germania non potrebbe dire no all'invio deidi altri ...

Probabilmente sono 14 i carri armati che la Polonia cederebbe a Kiev. Un passo significativo perché si creerebbe un precedente e la Germania non potrebbe dire no all'invio deidi altri ......decisione del cancelliere Olaf Scholz di non promettere di fornire all'Ucraina carri armati. tra le quali - ha confermato il ministro Antonio Tajani - dovrebbero esserci imissili terra ... Leopard 2, nuovi tank per l'Ucraina. Berlino pronta a dare l'ok: arriveranno dalla Polonia Lo ha affermato la titolare degli Esteri tedesca Baerbock. Il ministro della Difesa, Crosetto: "Il sesto decreto darà agli ucraini la possibilità di difendersi dagli attacchi aerei. Vuol dire missili ...Il ministro della Difesa Crosetto: 'Il decreto per il sesto invio di armi ci sarà e pensiamo sia consiviso da quasi tutto il Parlamento'. Pd-M5s ancora divisi .Tajani: 'Tutto per difendere Kiev, c'è s ...