Leopard 2 | i super tank tedeschi che possono fare la differenza in Ucraina

rappresenterebbero un grande passo avanti per Kiev in termini di capacità e potrebbero favorire l'Ucraina sul campo di battaglia, mentre il secondo anno della guerra è alle porte e Kiev si ...Berlino sembra finalmente essersi decisa a lasciar partire in direzione Kiev i mezzi richiesti dal presidente Zelensky, che spera di poter così dare una svolta al conflitto a partire dalla primavera. ... Carro armato Leopard, come funzionano i super tank tedeschi che vuole l'Ucraina Roma - Per l'Ucraina, i carri armati Leopard 2 sono "uno dei bisogni più urgenti e pressanti" e il governo di Volodymyr Zelensky ne chiede l'immediata fornitura da parte della Germania e dei suoi part ...Il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, ha riferito che la Germania è pronta ad autorizzare la Polonia a inviare carri armati Leopard all'Ucraina . Come ha sottolineato Baerbock, parlando ...