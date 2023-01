“Lei puzza” Imbarazzo al GF Vip 7 | hanno parlato della concorrente più in vista

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dana Saber, la rivelazione sulla vippona. L’ex gieffina non è stata forse tra le più apprezzate concorrenti del GF Vip 7 e una volta fuori dalla casa ha deciso di torgliersi qualche sassolino dalle scarpe. Questa volta le sue parole toccano da vicino unamolto discussa, ovvero Oriana Marzoli. La rivelazione di Dana Saber su Oriana Marzoli. Uscita dalla casa del GF Vip 7, Dana continua a essere una fonte inesauribile di notizie che riguarderebbero da vicino i vipponi ancora in gioco, con la maggior parte dei quali non è subito entrata in sintonia. Dopo la rivelazione bomba su Micol Incorvaia, oggi le parole di Dana cadono su Oriana Marzoli. Leggi anche: “Per me non se niente”. GF Vip 7, duro scontro nella notte tra i due concorrenti top La rivelazione di Dana Saber su Oriana Marzoli: “va?” Sarebbero stati in molti a ...

.... Non fate ridere e non siete simpatici. Vedrete come vi querelerò, adesso chiedo al GF se tira fuori i video così vi posso denunciare subito '. Oriana e il nuovo attacco di Dana Saber: 'Se...Ci incontriamo nel nostro solito posto, ma nell'aria c'èdi tragedia .non mi guarda neanche in faccia, tiene i pugni stretti sul tavolo e inizia a piangere ancora prima di parlare. Quando ... Grande Fratello VIP, un vippone durissimo contro Oriana: "Puzza" Questo è il caso di una ex vippona che è stata eliminata dalla casa più spiata d'Italia appena qualche settimana fa. In questo Grande Fratello Vip 7 si parla sempre e abbondantemente di Oriana Marzoli ...