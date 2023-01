Legno arredo made in Italy | rallenta ancora l' export

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il presidente di Feder, Claudio Feltrin: “Se non scende l'inflazione, i margini delle imprese tendono a zero”. Il Mercato Usa traina la Lombardia, lieve calo per il Veneto, giù di 11 punti il Friuli

Borsa Italiana

Le esportazioni della filieranei primi nove mesi del 2022 sono state pari a circa 15,6 miliardi di euro e sono cresciute del 16%, rispetto allo stesso periodo del 2021. Il dato evidenzia il rallentamento in essere ...Le esportazioni della filieranei primi nove mesi del 2022 sono state pari a circa 15,6 miliardi di euro e sono cresciute complessivamente in tutte le regioni italiane del 16%, rispetto allo stesso periodo del 2021. ... Legno-Arredo: export 9 mesi 2022 a 15,6 mld euro (+16%) ma ... Il presidente di Federlegno, Claudio Feltrin: “Se non scende l'inflazione, i margini delle imprese tendono a zero”. Il Mercato Usa traina la Lombardia, lieve calo per il Veneto, giù di 11 punti il Fri ...La produzione ceramica replica alla perfezione, l’estetica dei parquet in questa stanza: esempi di bagni effetto legno da scorpire su Living ...