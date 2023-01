Legionella | Asl Salerno | “Nessun allarme”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI casi divengono scoperti grazie al sistema di sorveglianza della malattia in Italia che è stato incrementato dal 2020 durante la pandemia di COVID-19. I numeri sono nella normalità e non c’èper il responsabile del dipartimento di prevenzione dell’Asl il dottor Arcangelo Saggese Tozzi che oggi ha spiegato che la legionellosi non si mischia come il Covid ma è una forma di polmonite interstiziale con cui a volte può essere confusa che viene normalmente trasmessa tramite particelle di acqua contenenti i batteri appartenenti al genereche possono essere presenti in fonti d’acqua contaminate come sistemi di acqua calda domestica, fontane apparecchiature per terapia respiratoria. Negli ultimi trent’anni il numero dei casi in Italia è aumentato costantemente ...