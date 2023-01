Le Universiadi invernali di Lake Placide sono finite. Ora tocca a Torino

(Di lunedì 23 gennaio 2023)(Stati Uniti). L'Universiade, la piccola olimpiade degli studenti universitari, gioca ad imitare quella vera. Con i suoi riti, le premiazioni con le medaglie disegnate appositamente, le cerimonie. Così subito dopo la finale dell’hockey nello stesso impianto dove si giocò nel 1980, con la netta vittoria del Canada sugli Stati Uniti 7 a 2 la bandiera della Fisu (Federazione internazionale sport universitario) è passata nelle mani del sindaco diStefano Lorusso. Nel 2025 i giochi universitariinfatti tornano ne capoluogo piemontese, dovenati per volontà di Primo Nebbiolo con le estive del 1959 e dove, nella versione invernale, ritornano dopo il 2007. “Siamo stata l’unica Universiade che ha avuto i Giochi come test event” scherza Riccardo d’Elicio, vice presidente ...

Il Torinese

