Le streghe Mayfair e Intervista col Vampiro | ci sarà un crossover? La risposta del produttore

Movieplayer

Se vi aspettate di vedere presto un crossover tra le due nuove serie di AMC Lee Intervista col Vampiro , sappiate che probabilmente ci sarà da aspettare un po'... Ma ci si sta lavorando. Almeno, così sostiene il produttore esecutivo Mark Johnson . Tutti si ...L'universo sovrannaturale di Anna Rice si sta allargando. Dopo Interview with the Vampire eWitches pare che l'obiettivo sia quello di creare un vero e proprio mondo nel quale far ...di... Le streghe Mayfair e Intervista col Vampiro: ci sarà un crossover La ... Vedremo presto un crossover tra Le streghe Mayfair e Intervista col Vampiro Sentiamo cosa ha da dire il produttore Mark Johnson sulle due serie AMC ispirate ai romanzi di Anne Rice.Il produttore ha parlato della possibilità di realizzare un vero e proprio universo ambientato nel mondo creato da Anna Rice.