Corriere dello Sport

Primo posto, miglior attacco, miglior difesa, ma non solo. Il Napoli guarda tutti dall'alto in altre speciali, conferma ulteriore di un girone d'andata da applausi, con tanti traguardi parziali raggiunti, come i 50 punti che rappresentano un record per la storia del club ma anche un vanto per la ...Sempre tra gli assoluti maschili,sono stati i concorrenti in gara nel cross corto sulla ... Qui lacomplete. Orlando Bonserio Dopo una laurea in Lingue e Letterature Straniere ed un ... Le sei classifiche in cui il Napoli è sempre primo «Le controversie interstatali sono solo al 14esimo posto nella classifica del Global Risk Report del WEF, ma purtroppo siamo vicini a un'escalation. Non dimenticate che l'anno prossimo ci saranno le ...Nasr è riuscito a piazzare la 963 #7 in prima fila per il via della 24h del prossimo weekend, mentre un errore è costato carissimo a Tandy, finito a muro con la #6 e dunque in fondo alla classifica. M ...