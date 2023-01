Le regole dei social network sull’iscrizione e l’utilizzo da parte dei minori

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) In Italia l’età minima per iscriversi a unè 14 anni: lo stabilisce l’articolo 2-quinquies del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento 2016/679 dell’Unione europea, noto anche come GDPR. Chi ha meno di 14 anni può iscriversi comunque aima per farlo deve avere il consenso dei genitori. Il regolamento europeo indica l’età minima di 16 anni per iscriversi aima ogni Paese membro può stabilire un’età minima diversa a condizione che non sia inferiore ai 13 anni. L’articolo 8 del GDPR stabilisce che il titolare del trattamento dei dati personali, cioè il, si adoperi «in ogni ...